Чи очікувати пенсіонерам виплат до Дня Незалежності у 2024 році

З нагоди Дня Незалежності України передбачені спеціальні виплати для певних категорій громадян. Ці виплати є своєрідною заміною допомоги, яка раніше надавалася на 9 травня. Про це пише 24 tv.ua.

Розмір виплат

Розмір виплат варіюється залежно від категорії особи, якій вони надаються:

3 100 гривень: Громадяни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також особи з інвалідністю внаслідок війни I групи.

Громадяни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також особи з інвалідністю внаслідок війни I групи. 2 900 гривень: Особи з інвалідністю внаслідок війни II групи.

Особи з інвалідністю внаслідок війни II групи. 2 700 гривень: Особи з інвалідністю внаслідок війни III групи.

Особи з інвалідністю внаслідок війни III групи. 1 000 гривень: Учасники бойових дій.

Учасники бойових дій. 450 гривень: Колишні в'язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, а також інші категорії осіб, визначені законодавством.

Крім того, додаткові виплати отримають члени сімей осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною або загинули внаслідок участі у війні. Ці виплати надаються дружинам та чоловікам, якщо вони повторно не одружувались (не виходили заміж).

Право на отримання виплат мають громадяни України, які належать до зазначених категорій і відповідають встановленим законодавством критеріям.

Для отримання виплати, як правило, не потрібно подавати додаткові заяви. Виплати здійснюються автоматично особам, які вже отримують відповідні види соціальної допомоги.

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