Ожидать ли пенсионеров выплат ко Дню Независимости в 2024 году

В связи с Днем Независимости Украины предусмотрены специальные выплаты для определенных категорий граждан. Эти выплаты являются своеобразной заменой пособий, которые ранее предоставлялись на 9 мая. Об этом пишет 24 tv.ua.

Размер выплат

Размер выплат варьируется в зависимости от категории лица, которому они предоставляются:

3 100 гривен: Граждане, имеющие особые заслуги перед Родиной, а также лица с инвалидностью в результате войны I группы.

Граждане, имеющие особые заслуги перед Родиной, а также лица с инвалидностью в результате войны I группы. 2 900 гривен: Лица с инвалидностью в результате войны II группы.

Лица с инвалидностью в результате войны II группы. 2 700 гривен: Лица с инвалидностью в результате войны III группы.

Лица с инвалидностью в результате войны III группы. 1000 гривен: Участники боевых действий.

Участники боевых действий. 450 гривен: Бывшие заключенные концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также другие категории лиц, определенные законодательством.

Кроме того, дополнительные выплаты получат члены семей лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной или погибших в результате участия в войне. Эти выплаты предоставляются женам и супругам, если они повторно не женились (не выходили замуж).

Право на получение выплат имеют граждане Украины, относящиеся к указанным категориям и соответствующие установленным законодательством критериям.

Для получения выплаты, как правило, не нужно подавать дополнительные заявления. Выплаты производятся автоматически лицам, которые уже получают соответствующие виды социальной помощи.

Напомним, ранее мы рассказывали, может ли пенсия быть меньше 3000 грн.

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