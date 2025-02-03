Очікуються зміни сонячної активності: прогноз магнітних бур на 4 лютого

Найближчими днями очікується зміна сонячної активності. Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США оприлюднив прогноз сонячної та геомагнітної активності на 3-5 лютого 2025 року.

Геомагнітні бурі оцінюються за К-індексом, який варіюється від 2 до 9. Чим вищий цей показник, тим сильніший вплив бурі на людей та техніку. Про це пише ТСН.

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У понеділок, 3 лютого, прогнозуються незначні магнітні хвилювання з К-індексом 3 (зелений рівень), які не вплинуть на самопочуття. Наступного дня, 4 лютого, сонячна активність посилиться, спричинивши слабку магнітну бурю з К-індексом 4 (жовтий рівень), яка триватиме й 5 лютого.

Фахівці наголошують, що прогноз може змінюватися, оскільки дані про сонячну активність оновлюються кожні три години.

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