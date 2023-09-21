Озимий часник проріс до морозів: городники порадили, що робити

вжити заходів для його захисту від морозів, щоб зберегти врожай. Якщо ж він проріс занадто сильно, робити щось буде вже пізно.

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Про це пише Час Дій.

Першим кроком є мульчування грядки. Ви можете використовувати опале листя для створення мульчі. Краще збирати листя не лише з дерев і кущів у вашому саду, а також з інших дерев, таких як горіх чи каштан.

Для того щоб запобігти розкиданню листя, його можна прикрити картоном або агроволокном.

Часник можна врятувати, якщо його розмір не перевищує 10 сантиметрів. Якщо він виріс вищим, ймовірно, йому не вдастся пережити зиму.

Нагадаємо, ми вже писали, навіщо зав’язувати часник у вузол.

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