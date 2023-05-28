Навіщо зав'язувати часник у вузол: лайфхак для городників

Вирощування часнику на власному подвір'ї не є такою простою справою, як може здатися на перший погляд. За ним потрібен регулярний догляд. Сьогодні ми розглянемо один з методів збільшення врожаю – зав'язування часнику у вузол.

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Часник – це світлолюбна рослина, яка добре росте в теплому та сонячному кліматі. Він потребує регулярного поливу, особливо в суху погоду, щоб забезпечити йому належний ріст та дозрівання.

Проте іноді влітку може бути прохолодна погода з недостатньою кількістю опадів, або дачники просто не мають можливості доглядати рослини в спеку. Це може спричинити погіршення розвитку часнику та затримку його дозрівання.

Однак важливо вчасно збирати урожай, щоб мати посадковий матеріал для наступного висаджування восени або навесні (залежно від методу вирощування). Тут на допомогу приходить агротехнічний прийом – зав'язування гички часнику у вузол.

Ця проста дія поліпшує потік поживних речовин від листя до цибулини та прискорює процес дозрівання часнику. Особливо цей прийом актуальний в холодне літо з недостатньою кількістю опадів, коли часнику не вистачає часу на повне дозрівання.

Зазвичай зав'язування листя часнику у вузол рекомендується проводити за 7-10 днів до збирання врожаю. Наприклад, якщо часник збирають наприкінці липня, то цю дію слід виконати в середині місяця. Варто утриматись від спіху з цим процесом. Зав'язування бадилля у вузол проводять після відрубування стрілок на рослинах.

При зав'язуванні часнику у вузол важливо бути обережним, щоб не пошкодити рослину. Листя часнику розділяють навпіл і скручують у кіску, поблизу кінців роблять вузлик, який не дозволить їм розплестись.

Цей метод не є обов'язковим, його застосовують за власним бажанням. Але якщо ви бажаєте прискорити дозрівання часнику, варто спробувати його використати.

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