Хлопець з мему ''побацим-побацим'' повернувся з Польщі, щоб стати на захист України (фото, відео)

Мем "побацим-побацим", який народився під час Революції Гідності, отримав продовження. Його герой, Іван з Тернополя, сьогодні захищає Україну на фронті.

Іван Собчук, навідник самохідної установки M109L у 33-й окремій механізованій бригаді, розповів свою історію. Ще під час Революції Гідності він зіткнувся з тиском силовиків, які намагалися придушити протести. Саме тоді народився знаменитий мем, який став символом непокори українців, повідомили у 33 ОМБр.

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"Побацим-побацим", - тоді відповідав Іван на запитання про побиття під час допиту. Ці слова стали відображенням незламності українського духу.

З початком повномасштабного вторгнення Іван повернувся в Україну і став на захист Батьківщини. Сьогодні він, як і раніше, рішуче протистоїть агресору.

Іван Собчук ''побацим-побацим''. Джерело: facebook.com/33OMBr

Іван Собчук ''побацим-побацим'' з побратимами. Джерело: facebook.com/33OMBr

Робота воїнів 33 ОМБр. Джерело: facebook.com/33OMBr

"Побратими у батареї досі піджартовують і запитують, коли там вже перемога. З усмішкою відповідаю: "Побацим-побацим", - але знову й знову наводжу систему та робить постріл. Аби повернути тимчасово втрачене і здобути бажану - перемогу", - каже Іван.

Нагадаємо, ми повідомляли про воїна 1-ї бригади Національної гвардії України на псевдо "Хантер", який самотужки відбив ворожий штурм, ліквідував окупантів та врятував побратимів.

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