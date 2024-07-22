Український термінатор: нацгвардієць 'Хантер' відбив ворожий штурм, ліквідував окупантів та врятував побратимів

Воїн 1-ї бригади Національної гвардії України на псевдо "Хантер" самотужки відбив ворожий штурм, ліквідував окупантів та врятував побратимів. Неймовірна стійкість та бойова майстерність бійця вражають.

Відео, зняте з його нагрудної камери, демонструє епічну битву, де "Хантер" опинився в оточенні ворожих сил. Він відбиває атаки з усіх боків, ліквідує окупантів на близькій відстані, ризикуючи життям, та кидається на допомогу пораненим побратимам.

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Повне відео про бій Хантера нижче:

За словами "Хантера", протягом року служби він опанував всілякі види зброї, від стрілецької до вогнеметів, а також саперну справу та тактичну медицину. Ця комплексна підготовка, поєднана з неймовірною силою духу, дозволила йому здолати всіх окупантів, які трапилися йому на шляху.

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