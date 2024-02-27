'Один проти орди': український воїн '10-ки' стримав 10 окупантів – героїчне відео

І це зовсім не перебільшення! Це реальна фронтова історія: боєць 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" самотужки вів бій одразу проти 10 росіян.

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Дивіться відео: Підриває окупантів і робить фільми: так воює Аеробомбер 30 ОМБр

Відбулася ця справді героїчна подія в грудні минулого року, але відео було оприлюднене лише зараз. Та краще пізніше, ніж ніколи – країна має знати своїх героїв!

Епічне відео – 1 vs 10!

Перехоплені радіопереговори окупантів – це окрема родзинка. Ворожий командир істерично волає: "Бл*, вас один человек сдерживает! Один! Десятерых!"

І він їх стримав! А потім на допомогу нашому герою прийшла ударна аеророзвідка і міномети. Штурм було відбито – кілька росіян залишилися на полі бою "200", інші ганедбно втекли.

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