'Один против орды': украинский воин '10-ки' сдержал 10 окупантов – героическое видео

И это совсем не преувеличение! Это реальная фронтовая история: боец 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" в одиночку вел бой сразу против 10 россиян.

Видео дня

Смотрите видео: Подрывает оккупантов и делает фильмы: так воюет Аэробомбер 30 ОМБр

Произошло это действительно героическое событие в декабре прошлого года, но видео было опубликовано только сейчас. Но лучше позже, чем никогда – страна должна знать своих героев!

Эпическое видео – 1 vs 10!

Перехваченные радиопереговоры оккупантов – это отдельная изюминка. Вражеский командир истерично вопит: "Бл*, вас один человек сдерживает! Один! Десятерых!"

И он их сдержал! А потом на помощь нашему герою пришла ударная аэроразведка и минометы. Штурм был отбит – несколько россиян остались на поле боя "200", другие позорно убежали.

Ранее Президентская бригада показала, как бьет врага у Авдеевки: мощные фото.