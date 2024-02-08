Подрывает оккупантов и делает фильмы: так воюет Аэробомбер 30-й бригады

Оператор БПЛА Аэробомбер из 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского – без преувеличения, один из лучших ударных аэроразведчиков ВСУ. Кроме того, он ведет популянный телеграмм-канал AEROBOMBER_UA, где публикует видео боевой работы.

Видео дня

На счету "ударника" 30 ОМБр – сотни уничтоженных оккупантов и десятки единиц вражеской техники и вооружения. Аэробомбер эффективно работает со сбросами и ведет аэроразведку для подразделений бригады – видео из дрона публикует в сети и призывает делать донаты – на собранные средства волонтеры покупают дроны, с помощью которых Аэробомбер уничтожает врага, снимает это не видео, размещает его в сети – и так "по кругу"!

Смотрите видео: Бойцы 30 ОМБр показали, как ювелирно "сбрасывают подарки" для оккупантов на Бахмутском направлении

Аэрозведчик-кинематографист

Дроны в современных условиях на фронте – очень затратный материал, пополнение нужно постоянно. Поэтому по аналогичной схеме воюют многие украинские аэроразведчики. Но есть нюанс – Аэробомбер собственноручно (!) творит видеоролики, которые при его авторстве напоминают мини-фильмы со своим сценарием, сюжетом, а иногда даже с моралью.

Как, например, эта история. Бойцы 30 ОМБр провели штурм, выбили окупантов с позиции, а одного из них взяли в плен. Тот просит папиросу и думает, что она последняя в жизни, потому что "нацисты-бандеровцы" его расстреляют… Что было дальше? Смотрите на видео!

российские новости и украинский боевик

А вот еще один поучительный ролик, который хорошо демонстрирует мастерство Аэробомбера – как разведчика, так и видеомонтажера.

Напоминаем, что больше роликов Аэробомбера можно посмотреть на его авторском телеграмм-канале.

Ранее бойцы 30 ОМБр показали эффектное видео уничтожение авиационной бомбой КП оккупантов.