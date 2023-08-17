Бойцы 30 ОМБр показали эффектное видео уничтожения авиационной бомбой КП оккупантов

Аэроразведка 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского в Соледаре Донецкой области выследила, где русские боевики обустроили командный пункт. Враг решил "спрятаться" среди жилых домов.

Операторы дронов передали координаты собратьям, которые направили авиационную бомбу точь-в-точь в цель, ликвидировав очаг оккупантов.

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Видео атаки на КП россиян опубликовали в Фейсбуке бригады.

Видео дня

"Докомандовались. В Соледаре оккупанты спрятали между жилыми домами командный пункт. Но сообразительные аэроразведчики 30 ОМБр "Команда дряблого" обнаружили скрытого врага и скорректировали туда сброс управляемой авиационной бомбы. Точный прилет – и от КП осталась только воронка", – прокомментировали наши защитники эти кадры уничтожения вражеской силы.

Напомним, ранее бригада быстрого реагирования Национальной гвардии "Рубеж" ликвидировала российский комплекс наблюдения "Муром-М" под Бахмутом.

На днях артиллеристы 45-й отдельной артиллерийской бригады возле Авдеевки уничтожили вражескую БМП из трех выстрелов.

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