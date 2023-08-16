rus
Українська
Война в Украине

Артиллеристы на Донбассе из трех выстрелов уничтожили российскую БМП (видео)

Анастасия Крыщук

Артиллеристы на Донбассе из трех выстрелов уничтожили российскую БМП (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать технику российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои ведутся вблизи Андреевки Донецкой области.

Там артиллеристы 45-й отдельной артиллерийской бригады уничтожили вражескую БМП из трех выстрелов. Об этом сообщили на странице ОАБр в Facebook.

"45 ОАБр во взаимодействии с ТГР "АДАМ" – минус БМП врага. Андреевка", – говорится в сообщении.

Читайте также: Появилось видео освобождения Урожайного на Донетчине бойцами 35-й бригады

На видео можно увидеть, как аэроразведчики обнаружили местонахождение российской техники и передали координаты артиллеристам. На следующих кадрах видно, как третий удар бойцов попадает точно в БМП и уничтожает его.

Точное время и место уничтожения БМП оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

Напомним, в июне украинские военные освободили село Новодаровка Запорожской области.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Война в Украине