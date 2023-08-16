Артиллеристы на Донбассе из трех выстрелов уничтожили российскую БМП (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать технику российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои ведутся вблизи Андреевки Донецкой области.

Там артиллеристы 45-й отдельной артиллерийской бригады уничтожили вражескую БМП из трех выстрелов. Об этом сообщили на странице ОАБр в Facebook.

"45 ОАБр во взаимодействии с ТГР "АДАМ" – минус БМП врага. Андреевка", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как аэроразведчики обнаружили местонахождение российской техники и передали координаты артиллеристам. На следующих кадрах видно, как третий удар бойцов попадает точно в БМП и уничтожает его.

Видео дня

Точное время и место уничтожения БМП оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

Напомним, в июне украинские военные освободили село Новодаровка Запорожской области.

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