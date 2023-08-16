Артилеристи на Донбасі з трьох пострілів знищили російську БМП (відео)

Українські військові продовжують знищувати техніку російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бої ведуться поблизу Андріївки на Донеччині.

Там артилеристи 45-ї окремої артилерійської бригади знищили ворожу БМП з трьох пострілів. Про це повідомили на сторінці ОАБр у Facebook.

"45 ОАБр у взаємодії із ТГР "АДАМ" – мінус БМП ворога. Андріївка", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як аеророзвідники виявили місце розташування російської техніки та передали координати артилеристам. На наступних кадрах видно, як третій удар бійців влучає точно у БМП та знищує її.

Відео дня

Точний час та місце знищення БМП окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, у черні українські військові звільнили село Новодарівка Запорізької області.

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