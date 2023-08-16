З'явилося відео звільнення Урожайного на Донеччині бійцями 35-ї бригади

16 серпня офіційно стало відомо про звільнення населеного пункту Урожайне у Донецькій області. Це підтвердила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Тим часом у мережі з'явилося відео, як Сили оборони звільняли село. Воно опубліковане у Фейсбуці 35-ї ОБрМП.

Читайте також: Бійці ЗСУ звільнили від росіян Старомайорське на Донеччині. Карта (відео)

Зазначається, що "військові 35 окрема бригада морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського разом з побратимами з 38 окремої бригади морської піхоти та за участі інших підрозділів Сил оборони України в рамках контрнаступальних дій звільнили черговий населений пункт Урожайне що на Донеччині".

Нагадаємо, у черні українські військові звільнили село Новодарівка Запорізької області.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!