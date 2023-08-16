Появилось видео освобождения Урожайного на Донетчине бойцами 35-й бригады

16 августа официально стало известно об освобождении населенного пункта Урожайное в Донецкой области. Это подтвердила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Тем временем в сети появилось видео, как Силы обороны освобождали село. Оно опубликовано в Facebook 35-й ОБрМП.

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Отмечается, что "военные 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского вместе с собратьями из 38 отдельной бригады морской пехоты и при участии других подразделений Сил обороны Украины в рамках контрнаступательных действий уволили очередной населенный пункт Урожайное на Донетчине".

Напомним, в июне украинские военные освободили село Новодаровка Запорожской области.

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