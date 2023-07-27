Бойцы ВСУ освободили от россиян Старомайорское в Донецкой области. Карта (видео)

На восточном фронте украинским воинам удалось освободить от российских захватчиков населенный пункт Старомайорское Донецкой области.

Село от россиян зачистили бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского (ОБрМП) вместе с батальоном "Арей" УГА 129-й отдельной бригады территориальной обороны.

"35 бригада и батальон терробороны "Арей" УГА выполнили задачу освободить село Старомайорское. Слава Украине!", — сообщили воины.

Видео дня

Читайте также: "И так будет с каждым населенным пунктом": ВСУ заявили об увольнении Сторожевого в Донецкой области (видео)

Эту информацию подтвердил президент Владимир Зеленский в своем Телеграм-канале. "Наш Юг! Наши ребята! Слава Украине!", – подписал он опубликованное видео.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что сейчас в Старомайорском наши защитники продолжают зачищать населенный пункт.

А воины из 35-й ОБрМП поделились еще одним видео из освобожденного Старомайорска:

Мэр Мелитополя Иван Федоров отметил, что освобождение Старомайорского это "кратчайший путь к Азовскому морю и острейшее украинское "лезвие", чтобы перерезать так называемый "сухопутный коридор" оккупантов".

Напомним, в июне украинские военные уволили село Новодаровка Запорожской области.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!