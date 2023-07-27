Бійці ЗСУ звільнили від росіян Старомайорське на Донеччині. Карта (відео)

На східному фронті українським воїнам вдалося звільнити від російських загарбників населений пункт Старомайорське, що у Донецькій області.

Село від росіян зачистили бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського (ОБрМП) разом з батальйоном "Арей" УДА 129 окремої бригади територіальної оборони.

"35 бригада та батальйон тероборони "Арей" УДА виконали завдання звільнити село Старомайорське. Слава Україні!", – повідомили воїни.

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Цю інформацію підтвердив президент Володимир Зеленський у своєму Телеграм-каналі. "Наш Південь! Наші хлопці! Слава Україні!", – підписав він опубліковане відео.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що нині у Старомайорському наші оборонці продовжують зачищати населений пункт.

А воїни з 35-ї ОБрМП поділилися ще одним відео зі звільненого Старомайорська:

Мер Мелітополя Іван Федоров зазначив, що звільнення Старомайорського це "найкоротший шлях до Азовського моря і найгостріше українське "лезо", щоб перерізати так званий "сухопутний коридор" окупантів".

Нагадаємо, у черні українські військові звільнили село Новодарівка Запорізької області.

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