ЗСУ звільнили від окупантів Новодарівку Запорізької області

Українські військові звільнили село Новодарівка Запорізької області. Про це повідомила Запорізька окрема бригада територіальної оборони.

Наші воїни кажуть, що Новодарівку звільнили ще 4 червня, але повідомили про цю перемогу лише 12 червня.

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Запорізька окрема бригада територіальної оборони у Фейсбуці публікувала фото бійців з українським прапором.

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"4 червня 2023 року в рамках оборонної операції спільними діями механізованого підрозділу та зведеним підрозділом Запорізької окремої бригади територіальної оборони було звільнено від окупантів село Новодарівка. Численні спроби ворога повернути населений пункт під контроль, які тривали декілька діб, не мали успіхів", – йдеться у повідомленні.

Раніше Сили оборони України звільнили від російських загарбників населений пункт Благодатне Донецької області. Зробити це вдалося титанічним бійцям 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з підрозділами Сил оборони.

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