Силы обороны освободили Урожайное. Карта фронта

Силы обороны Украины освободили от российских захватчиков поселок Урожайное в Донецкой области. Украинские воины закрепляются на рубежах

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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"Урожайное осводили. Наши защитники закрепляются на рубежах. Наступательные действия продолжаются", — написала Маляр в Телеграм-канале.

Видео дня

В сети показали видео, как несколько дней назад Силы обороны Украины по танкам атаковали позиции россиян в Урожайном.

Напомним, в июне украинские военные освободили село Новодаровка Запорожской области.

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