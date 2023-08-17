Бійці 30 ОМБр показали ефектне відео знищення авіаційною бомбою КП окупантів

Аеророзвідка 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького у Соледарі Донецької області вистежила, де російські бойовики облаштували командний пункт. Ворог вирішив "сховатися" поміж житлових будинків.

Оператори дронів передали координати побратимам, які скерували авіаційну бомбу точнісінько в ціль, ліквідувавши осередок окупантів.

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Відео атаки на КП росіян опублікували у Фейсбуці бригади.

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"Докомандувалися. У Соледарі окупанти сховали поміж житлових будинків командний пункт. Але кмітливі аеророзвідники 30 ОМБр "Команда В’ялого" виявили прихованого ворога і скорегували туди скид керованої авіаційної бомби. Точний приліт – і від КП залишилася лише вирва", – прокоментували наші захисники ці кадри знищення ворожої сили.

Нагадаємо, раніше бригада швидкого реагування Національної гвардії "Рубіж" ліквідувала російський комплекс спостереження "Муром-М" під Бахмутом.

А днями артилеристи 45-ї окремої артилерійської бригади біля Авдіївки знищили ворожу БМП з трьох пострілів.

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