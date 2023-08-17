Бойцы из бригады специального назначения "Азов" во время аэроразведки в Запорожском направлении заметили боевую машину пехоты россиян. Точным выстрелом военная техника оккупантов была ликвидирована.

Кадрами своей работы бойцы поделились в Телеграм-канале "Азова".

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"Бригада специального назначения "Азов" работает в Запорожском направлении", — прокомментировали это видео наши защитники.

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Напомним, ранее бригада быстрого реагирования Национальной гвардии "Рубеж" ликвидировала российский комплекс наблюдения "Муром-М" под Бахмутом.

На днях артиллеристы 45-й отдельной артиллерийской бригады возле Авдеевки уничтожили вражескую БМП из трех выстрелов.

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