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Война в Украине

На Запорожском направлении бойцы Азова подорвали боевую машину пехоты россиян (видео)

Былим Елена

На Запорожском направлении бойцы Азова подорвали боевую машину пехоты россиян (видео)

Бойцы из бригады специального назначения "Азов" во время аэроразведки в Запорожском направлении заметили боевую машину пехоты россиян. Точным выстрелом военная техника оккупантов была ликвидирована.

Кадрами своей работы бойцы поделились в Телеграм-канале "Азова".

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"Бригада специального назначения "Азов" работает в Запорожском направлении", — прокомментировали это видео наши защитники.

Напомним, ранее бригада быстрого реагирования Национальной гвардии "Рубеж" ликвидировала российский комплекс наблюдения "Муром-М" под Бахмутом.

На днях артиллеристы 45-й отдельной артиллерийской бригады возле Авдеевки уничтожили вражескую БМП из трех выстрелов.

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