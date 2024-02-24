Президентська бригада показала, як б'є ворога біля Авдіївки: потужні фото

Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького, зокрема, її 2-й механізований батальйон, уже майже 2 роки воює на Авдіївському напрямку.

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За цей час "гетьманці" знищили сотні окупантів, десятки бойових машин та зупили безліч штурмів.

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Зустрічали і нищили!

"У жовтні 2023 року, коли ворог активізував штурми на цьому напрямку, наші бійці першими зустрічали колони окупантів та нищили їх, – відзначає пресслужба Президентської бригади. – За даними Генштабу, за 4 місяці активної фази Авдіївської оборонної операції на цьому напрямку ворог втратив понад 47 тисяч осіб особового складу, 364 танки, 248 артилерійських систем, 748 бойових бронемашин та 5 літаків. У цих вражаючих цифрах чимало роботи воїнів нашого 2-го механізованого батальйону…"

Бійці Президентської бригади зазначають, що окупанти обстрілювали їхні рубежі тисячами снарядів (у точу числі – запалювальними) та атакували дронами, а Коксохімічний завод, на якому вони до останнього трималися, ущент зруйнований та побитий глибокими вирвами від авіабомб.

Також воїни бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького віддають шану побратимам зі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка: "Це честь битися поруч із вами", – кажуть "гетьманці".

І резюмують: "Ми повернемо український прапор в Авдіївку. Ми заберемо своє. Слава Україні!"

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