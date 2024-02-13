Вогнем і мечем: як 22 ОМБр б'є ворога під Бахмутом

22-га окрема механізована бригада має непросту військову долю. Частину було засновано у буремному 1992 році, але вже у 2003-му розформовано через скорочення ЗСУ.

Відео дня

Дивіться фото: "Вогник-вогник" від морпіхів 36-ї бригади – ворогу дуже спекотно!

У 2022-му – після повномасштабного російського вторгнення – 22 ОМБр отримала "нове життя", відновилася та почала набиратися сил. І вже восени-2023 бригада воювала на пекельному Бахмутському напрямку, де надійно стримувала нахабного і чисельного ворога, виправдовуючи своє гасло "Хижих мечем мирим".

Як рубає "меч" 22-ї бригади, а також, у яких умовах воюють бійці, ми можемо побачити на фото пресслужби підрозділу.

Попри важку ситуацію на фронті та складні погодні умови, артилеристи "двох двійок" вправно нишать ворога.

У міцних бійців – "тверді" танки

Варто відзначити, що 22-га окрема механізована бригада – одна з небагатьох у ЗСУ має на озброєнні надані Польщею танки PT-91 Twardy.

Ці залізні монстри – глибока модернізація ліцензійної копії ще радянського танка Т-72М1. Настільки глибока, що PT-91 Twardy попри свій вік нині вважаються одним із найкращих танків у Європі.

Раніше UAportal показав фото, як українські горці 128 ОГШБр безжально нищать окупантів.