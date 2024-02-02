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Війна в Україні

Українські горці безжально нищать окупантів (фото)

Анастасія Крищук

Українські горці безжально нищать окупантів (фото)

128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада – один з найкращих підрозділів Збройних Сил України. Тому "едельвейси" (так називають бійців 128 ОГШБр за символічну квітку на шевроні) ще з 2014 року – від самого початку російсько-української війни – воюють у найгарячіших точках.

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Ворог знає: йому буде дуже спекотно, якщо на їхньому напрямку горці з Мукачевого. Навіть коли немає штурмів, окупанти несуть великі втрати, бо завжди ефектно та ефективно б’ють "вогневі батоги" закарпатців, зокрема – артилерія.

Як на цьому фото…

128 ОГШБр вночі відправляє ворогу "снодійне"

Українські горці безжально нищать окупантів (фото)

"Самохідна арта 128 ОГШБр працює цілодобово, – пише пресслужба бригади на своїй сторінці фейсбук. – Накриваємо піхотні позиції, склади з боєприпасами, бронетехніку, знищуємо командні пункти росіян. Не даємо ворогу спокою ні вдень, ні вночі!"

Українські горці безжально нищать окупантів (фото)
Українські горці безжально нищать окупантів (фото)
Українські горці безжально нищать окупантів (фото)

Точно по високоточному

Раніше UAportal розповідав, що бійці 128 ОГШБр "приземлили" новітній високоточний безпілотник "Куб-БЛА", розроблений концерном "Калашников" та вперше представлений лише в 2019 році.

Детальніше про це читайте в матеріалі "128 бригада знищила найновіший російський дрон-камікадзе (фото)".

Війна в Україні