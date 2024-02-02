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Война в Украине

Украинские горцы безжалостно уничтожают оккупантов (фото)

Анастасия Крыщук

Украинские горцы безжалостно уничтожают оккупантов (фото)

128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада – одно из лучших подразделений Вооруженных Сил Украины. Поэтому "эдельвейсы" (так называют бойцов 128 ОГШБр за символический цветок на шевроне) еще с 2014 года – с самого начала российско-украинской войны – воюют в самых горячих точках.

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Враг знает: ему будет очень жарко, если на их направлении горцы из Мукачево. Даже когда нет штурмов, оккупанты несут большие потери, потому что всегда эффектно и эффективно бьют "огненные плети" закарпатцев, в частности – артиллерия.

Как на этом фото…

128 ОГШБр ночью отправляет врагу "снотворное"

Украинские горцы безжалостно уничтожают оккупантов (фото)

"Самоходная арта 128 ОГШБр работает круглосуточно, – пишет прессслужба бригады на своей странице фейсбук. – Накрываем пехотные позиции, склады с боеприпасами, бронетехнику, уничтожаем командные пункты россиян. Не даем врагу покоя ни днем, ни ночью!"

Украинские горцы безжалостно уничтожают оккупантов (фото)
Украинские горцы безжалостно уничтожают оккупантов (фото)
Украинские горцы безжалостно уничтожают оккупантов (фото)

Точно по высокоточному

Ранее UAportal рассказывал, что бойцы 128 ОГШБр "приземлили" новейший высокоточный беспилотник "Куб-БЛА", разработанный концерном "Калашников" и впервые представленный только в 2019 году.

Детальнее об этом читайте в материале "128 бригада уничтожила новейший российский дрон-камикадзе (фото)".

Война в Украине