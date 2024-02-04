''Вогник-вогник'' від морпіхів 36-ї бригади – ворогу дуже спекотно!

Шеврон 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського (36 ОБрМП) прикрашає грізний дракона. І морпіхи на всі сто "відповідають" такому почесному символу – вони вдень і вночі випалюють окупантів з української землі.

Відео дня

Пресслужба 36 ОБрМП показала, як працює реактивна артилерія бригади – це справді яскраве видовище.

Дивіться відео: Морпіхи 36-ї бригади ліквідували спецназ окупантів під Авдіївкою

Пекельний вибір росіян

"Могли б грітися в своїх ізбах, а вибрали згоріти в горнилі сталі та вогню реактивної артилерії миколаївських морпіхів", – слушно зауважили бригадні медійники.

Операція "Ліквідація" від 36 ОБрМП

Раніше морпіхи Білинського показали бадьоре відео знищення російської техніки – зенітно-ракетного комплексу "Стріла" та самохідної гаубицї "Мста-С".

І також родзинка від 36-ї бригади – полум’яний ролик про спалений танк і розбиту піхоту.