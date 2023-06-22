Артилеристи 36-бригади спалили ворожий танк та вдарили по піхоті росіян (відео)

Минулої доби Сили оборони України завдали ударів по 14 районах зосередження російських бойовиків. Авіація ЗСУ атакувала особовий склад російської армії та озброєння ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, 13 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 станції РЕБ та склад боєприпасів.

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На одному з напрямків фронту українські морські піхотинці з 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського за допомогою артилерії спалили російський танк та відпрацювали по ворожій піхоті. Відео своєї роботи вони опублікували у Фейсбуці.

Відео дня

"Артилеристи-самохідники 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського спалили російський танк та влучно відпрацювали по ворожій піхоті", – йдеться у коментарі під відео.

Днями українські військові, які перебувають на Бахмутському напрямку, захопили ворожі бліндажі та окопи. Третя штурмова бригада зайшла на позиції противника та зайняла його окопи для подальшого ведення бою.

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