Українські штурмовики захопили позиції окупантів під Бахмутом (відео з GoPro)

Українські військові продовжують знищувати окупантів та повертати наші землі на різних ділянках фронту. Зокрема, запеклі бої ведуться на Бахмутському напрямку.

Третя штурмова бригада зайшла на позиції росіян під Бахмутом. Про це повідомили у пресцентрі бригади у Telegram.

"Ведемо вогонь по окупантах! Штурмовики заходять на позиції противника та займають ворожі окопи для подальшого ведення бою. Ворог також відстрілюється, тож реагувати необхідно швидко. Уся напруга бою у відео з GoPro бійця 2-ї роти 2-го штурмового бату", – йдеться у повідомленні.

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Відео дня

На відео можна побачити, як штурмовики заходять на позиції та зачищають окопи від ворогів. Також показано кадри ведення вогню з боку українських військових та спроби росіян відстрілятися.

Точний час та місце зачистки позиції не вказується з міркувань безпеки. На відео присутня нецензурна лексика.

За даними DeepStateMap, українські військові звільняють території на флангах на Бахмутському напрямку. Офіційні джерела повідомляють про запеклі бої.

Нагадаємо, Залужний показав, як воїни зі 128-ї бригади звільняли П'ятихатки від ворога.

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