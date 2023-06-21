Український снайпер з групи "Привид" ефектно поцілив у окупанта з відстані 380 метрів (відео)

Генерал-полковник Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ ЗСУ, опублікував відео, на якому показано, як група снайперів під назвою "Привид" з Оперативно-прикордонного батальйону ліквідує російську живу силу на Бахмутському напрямку з дистанції 380 метрів. Про це повідомив Генерал Сирський у своєму Telegram-каналі.

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"Бахмутський напрямок. Ніч. Працює група снайперів "Привид" ОПБр. Вдала ліквідація російської живої сили з дистанції 380 метрів. Слава нашим воїнам", – підписав відео генерал Сирський.

Відео дня

На Бахмутському напрямку українські військові продовжують просуватись вперед на флангах. Попри спроби ворога зупинити просування українських воїнів за допомогою додаткових резервів, ворожі сили поступово вибиваються з позицій.

Нагадаємо, Залужний показав, як воїни зі 128-ї бригади звільняли П'ятихатки від ворога.

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