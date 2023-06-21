Украинский снайпер из группы "Призрак" эффектно попал в оккупанта с расстояния 380 метров (видео)
Генерал-полковник Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками ВСУ, опубликовал видео, на котором показано, как группа снайперов под названием "Призрак" из Оперативно-пограничного батальона ликвидирует российскую живую силу на Бахмутском направлении с дистанции 380 метров. Об этом сообщил Генерал Сырский в своем Telegram -канале.
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"Бахмутское направление. Ночь. Работает группа снайперов "Призрак" ОПБр. Удачная ликвидация российской живой силы с дистанции 380 метров. Слава нашим воинам", – подписал видео генерал Сырский.
На Бахмутском направлении украинские военные продолжают продвигаться вперед по флангам. Несмотря на попытки врага остановить продвижение украинских воинов с помощью дополнительных резервов, враждебные силы выбиваются с позиций.
Напомним, Залужный показал, как воины из 128-й бригады освобождали Пятихатки от врага.
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