'Не хуже Хаймарса': бойцы 72-й бригады уничтожили склад вражеских мин (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать врагов и их склады из БК на разных участках фронта. Аэроразведчики 72-й бригады имени Черных Запорожцев уничтожили склад мин оккупантов.

Для ликвидации был использован беспилотник. Об этом сообщили в телеграмм-канале Центра стратегических коммуникаций ВСУ.

"Аэроразведчики 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев продемонстрировали, как уничтожили вражеский склад мин", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как оператор обнаружил место расположения склада с минами и сбросил туда гранату. На следующих кадрах виден мощный взрыв, из-за которого БПЛА начало качать из стороны в сторону.

Видео дня

"Когда дрон отработал не хуже Хаймарса", – указали бойцы бригады.

Напомним, Залужный показал, как воины из 128-й бригады освобождали Пятихатки от врага.

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