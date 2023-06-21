Украинские штурмовики захватили позиции оккупантов под Бахмутом (видео с GoPro)

Украинские военные продолжают уничтожать окупантов и возвращать наши земли на разных участках фронта. В частности, ожесточенные бои ведутся на Бахмутском направлении.

Третья штурмовая бригада зашла на позиции россиян под Бахмутом. Об этом сообщили в пресс-центре бригады в Telegram.

"Ведем огонь по оккупантам! Штурмовики заходят на позиции противника и занимают вражеские окопы для дальнейшего ведения боя. Враг также отстреливается, поэтому реагировать необходимо быстро. Все напряжение боя в видео с GoPro бойца 2-й роты 2-го штурмового бата", - говорится. в сообщении.

Видео дня

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На видео можно увидеть, как штурмовики заходят на позиции и очищают окопы от врагов. Также показаны кадры ведения огня со стороны украинских военных и попытки россиян отстреляться.

Точное время и место зачистки позиции не указываются из соображений безопасности. На видео присутствует нецензурная лексика.

По данным DeepStateMap, украинские военные освобождают территории на флангах на Бахмутском направлении. Официальные источники сообщают об упорных боях.

Напомним, Залужный показал, как воины из 128-й бригады освобождали Пятихатки от врага.

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