Спецпризначенці ювелірно знищили понад 20 одиниць техніки окупантів (відео)

Військові контррозвідники Служби безпеки України беруть участь у боях на різних ділянках фронту. Менш ніж за тиждень спецпризначенці знищили 21 одиницю техніки окупантів.

Для цього використовували ударні дрони. Відео оприлюднили у пресслужбі СБУ у Telegram.

"Наші спеціалізовані контрнаступи звільняють українську землю пліч-о-пліч із бойовими побратимами з ЗСУ", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що спецпризначенцям вдалося ліквідувати:

11 танків;

2 САУ;

2 БМП;

2 МТЛБ;

один броньовик;

3 одиниці автомобільної техніки.

Відео дня

На відео можна побачити, як бійці СБУ скеровують дрони-камікадзе точно у військову техніку окупантів. На наступних кадрах показані наслідки влучання БПЛА.

Нагадаємо, Залужний показав, як воїни зі 128-ї бригади звільняли П'ятихатки від ворога.

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