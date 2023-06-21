Спецназовцы ювелирно уничтожили более 20 единиц техники оккупантов (видео)
Военные контрразведчики Службы безопасности Украины принимают участие в боях на разных участках фронта. Менее чем через неделю спецназовцы уничтожили 21 единицу техники оккупантов.
Для этого использовали ударные дроны. Видео обнародовали в пресс-службе СБУ в Telegram.
"Наши специализированные контрнаступления освобождают украинскую землю бок о бок с боевыми собратьями из ВСУ", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что спецназовцам удалось ликвидировать:
- 11 танков;
- 2 САУ;
- 2 БМП;
- 2 МТЛБ;
- один броневик;
- 3 единицы автомобильной техники.
На видео можно увидеть, как бойцы СБУ направляют дроны-камикадзе точно в военную технику оккупантов. На следующих кадрах показаны последствия попадания БПЛА.
Напомним, Залужный показал, как воины из 128-й бригады освобождали Пятихатки от врага.
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