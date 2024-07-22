Украинский терминатор: нацгвардеец 'Хантер' отразил вражеский штурм, ликвидировал оккупантов и спас собратьев

Воин 1-й бригады Национальной гвардии Украины на псевдо "Хантер" отбил вражеский штурм, ликвидировал оккупантов и спас собратьев. Невероятная стойкость и боевое мастерство бойца поражают.

Видео, снятое с его нагрудной камеры, демонстрирует эпическое сражение, где "Хантер" оказался в окружении вражеских сил. Он отбивает атаки со всех сторон, ликвидирует оккупантов на близком расстоянии, рискуя жизнью, и бросается на помощь раненым собратьям.

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Полное видео боя Хантера ниже:

По словам "Хантера", в течение года службы он овладел всевозможными видами оружия, от стрелкового до огнеметов, а также саперное дело и тактическую медицину. Эта комплексная подготовка, соединенная с невероятной силой духа, позволила ему одолеть всех случившихся ему на пути оккупантов.

Ранее UAportal сообщал, как украинский воин "десятки" самостоятельно сдержал 10 российских боевиков.

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