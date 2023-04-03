Великдень 2023: що обов’язково має бути у пасхальному кошику

Наближається Великдень, який у 2023 році католики святкуватимуть 9 квітня, а православні 16. За традицією віряни йдуть до церкви з великоднім кошиком, щоб посвятити продукти.

Кожен продукт, який кладуть у кошик, має своє символічне значення. UAportal зібрав перелік продуктів, які обов'язково мають бути у кошику на Великдень.

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Традиційно кошик беруть з лози та накривають вишитим рушником. Ще варто взяти із собою свічку, яку запалюють перед освяченням продуктів. Серед них, зокрема, мають бути:

пасха, як символ вічного життя, воскресіння та Небесного царства;

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молочні продукти – сир та масло, які символізують ніжність та жертовність Бога;

яйця, як символ нового життя та відродження;

шинка або ковбаса, які заміняють жертовне ягня;

хрін, як символ міцної віри у Бога;

сіль, як ознака достатку.

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли в Україні відзначатимуть Великдень-2023 та чи будуть на свято додаткові вихідні.

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