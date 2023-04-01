Великодній стіл: які страви були обов'язковим у наших предків

Українці, як і заведено, розпочинають підготовку до святкування Великодня завчасно. Але найбільше часу з давніх-давен завжди витрачали саме на приготування різних ритуальних страв.

Відомо, що головними стравами Великодня є крашанки та паски. Окрім того, у великодньому кошику обов'язковими були й м'ясні страви – запечений шмат м'яса, домашня ковбаса, смажена або копчена підчеревина з пряностями та приправами.

Читайте також: Оригінальні салати на Великдень: прості рецепти смачних страв

Великодні паски готували на молоці, додавали багато яєць, ізюм чи курагу та прикрашали верхівку хліба збитим з цукром білком. Яєць на Великдень намагалися зварити якнайбільше. Доктор історичних наук Олександр Курочкін у коментарі виданню "Етнографія" розповів, що заможні родини в Україні могли наварити до Великодня з 300 яєць, а потім роздавати їх менш заможним селянам та жертвували крашанки у храми.

Відео дня

Науковець розповів також, що серед українців Карпат побутувало повір’я: кінець світу не настане доти, доки люди будуть дотримуватися звичаю розфарбовувати яйця напередодні Світлого Воскресіння.

Здавна було заведено на Великодень до церкви брати з собою ошатно вбраний кошик, у який складали: паску, крашанки, хліб, сіль, печеню, ковбаси, пироги та вино. Потім освяченими продуктами пригощали кожного члена родини.

На святковий стіл було заведено подавати 40 страв, що мали б символізувати 40 днів Великого посту, який передував Великодню. Однак таку розкіш могли дозволити собі лише заможні родини.

Читайте також: Чистий четвер 2023: традиції і заборони великоднього свята

Тож обов'язковими наїдками святкового столу були паски, крашанки, пиріжки з різними начинками, вареники, різносоли, салат з буряком, для дітей готували сирні паски. Страви з м’яса готували теж різноманітні – домашні запечені ковбаси, сало з пряностями, буженина, запечена підчеревина, холодець, шинка, м’ясний рулет, бігос, різні страви з курятини.

Деякі українці й досі подають до столу гарячі страви – як і було заведено у наших предків. А готували борщі чи супи у суботу, бо на Великдень не дозволялася будь-яка робота по дому.

До столу подавали узвар, компоти та червоне вино, що мало символізувати кров, яку пролив за людство Ісус Христос.

Пропонуємо більше дізнатися про традиції, що стосуються Вербної неділі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!