Випікання великодніх пасок: коли можна і коли заборонено пекти хліб перед Великоднем

Традиції випікання великоднього хліба давні, як світ. Українці, зазвичай, печуть пасочки напередодні Великодня, аби випічка довше була свіжою.

Проте вважається, що пекти пасочки та фарбувати яйця потрібно за кілька днів до Великодня – у Чистий четвер. Цього дня також прибирають будинок та прикрашають оселю до свята. Також паски можна пекти у середу.

А ще, за повір'ями, яйця, придбані у середу, довго не зіпсуються та ідеально забарвляться. Тож запасайтеся яйцями для крашанок у середу перед Чистим четвергом.

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У Страсну п'ятницю діє заборона – не варто фарбувати яйця або займатися іншими приготуваннями, тому що день цей вважається для особливим для віруючих – це день розп'яття, страждань та смерті Ісуса Христа.

Також у Страсну п'ятницю треба приділяти вільний час відвідуванню церкви, молитві та добрим справам. Тим, хто дотримувався посту, у Страсну п'ятницю потрібно повністю відмовитись від їжі.

Що стосується суботи, зазвичай віряни відвідують богослужіння у храмах та починають збирати великодній кошик для освячення. Якщо ви не змогли спекти паски до Великодня у четвер, то можна спекти їх й у суботу, проте краще встигнути до 15 години, аби встигнути зібратися на вечірнє богослужіння.

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Неділя – день святкування Великодня. Повертаючися з храму віряни вітаються словами "Христос Воскрес!" й у відповідь чуть "Воістину Воскрес!". Готувати цього дня вважається гріховною справою. Цього дня родина з самого ранку йде до церкви святити великодні кошики, а коли всі повернуться додому, то запалюють церковну свічку й сідають "розговіюватися" – вперше після 40 днів Великого посту дозволяється вживання м'ясних страв. Вважається, що першим треба з'їсти яйце зі шматочком пасочки. Кожен член сім'ї бере крашанку та пропонує тому, хто сидить праворуч стукнутися яйцями. У кого шкаралупа яйця трісне, той "програв" – він може їсти свою крашанку. У кого яйце після стукання лишилося цілим, стукається ним з іншим.

Після цього можна куштувати й інші святкові страви. Весь день треба веселитися, радіти та "христосатися".

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