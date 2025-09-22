На які пільги мають право дружини учасників бойових дій

В Україні дружини військовослужбовців, які мають статус учасників бойових дій, користуються низкою соціальних гарантій. Такі пільги запроваджені, аби підтримати родини захисників, і діятимуть також у жовтні 2025 року.

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" передбачає, що дружина УБД, як і інші члени сім’ї військового, має право на пільги у сфері житлово-комунальних послуг. Це, зокрема, 75% знижки на оплату житла, електроенергії, газу та інших послуг (а для сімей, де є особи з інвалідністю, знижка сягає 100%). Якщо в домогосподарстві є непрацездатні, на опалення газом надається 75% пільги від подвійного нормативу площі. У випадках відсутності централізованого опалення передбачена така ж знижка на тверде паливо.

Окрім цього, дружини учасників бойових дій мають доступ до медичних пільг: безоплатні ліки за рецептами, першочергове обслуговування у державних лікарнях, госпіталізація без очікування та можливість оздоровлення у санаторіях за рахунок бюджету. Якщо лікування оплачується власним коштом, передбачене відшкодування витрат.

У житловій сфері жінки мають право на першочергове отримання житла у випадку потреби покращення умов, а також можуть брати участь у програмах на кшталт "єОселя".

Читайте також: Як отримати дублікат посвідчення УБД у разі втрати чи пошкодження: відповідь ТЦК

Трудові гарантії передбачають захист від звільнення під час скорочення, можливість брати щорічну відпустку у зручний час, а також звільнення від нічних чи понаднормових змін за заявою, якщо в сім’ї є діти.

Пільги стосуються і дітей учасників бойових дій. Вони користуються правом першочергового зарахування до дитсадків і шкіл, позаконкурсного вступу до закладів професійної та вищої освіти, можливістю переведення на бюджет. Також їм забезпечується безкоштовне проживання в гуртожитках, а ще — пріоритетне направлення до санаторіїв та оздоровчих таборів із покриттям витрат державою чи місцевою владою.

Нагадаємо, ми вже писали, чи має право УБД на безкоштовний проїзд громадському транспорті.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!