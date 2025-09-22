На какие льготы имеют право супруги участников боевых действий

В Украине жены военнослужащих, имеющие статус участников боевых действий, пользуются рядом социальных гарантий. Такие льготы будут введены, чтобы поддержать семьи защитников, и будут действовать также в октябре 2025 года.

Закон Украины " О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты " предусматривает, что супруга УБД, как и другие члены семьи военного, имеет право на льготы в сфере жилищно-коммунальных услуг. Это, в частности, 75% скидки на оплату жилья, электроэнергии, газа и других услуг (а для семей, где есть лица с инвалидностью, скидка достигает 100%). Если в домохозяйстве нетрудоспособны, на отопление газом предоставляется 75% льготы от двойного норматива площади. В случаях отсутствия централизованного отопления предусмотрена скидка на твердое топливо.

Кроме того, жены участников боевых действий имеют доступ к медицинским льготам: безвозмездные лекарства по рецептам, первоочередное обслуживание в государственных больницах, госпитализация без ожидания и возможность оздоровления в санаториях за счет бюджета. Если лечение оплачивается за свой счет, предусмотрено возмещение расходов.

В жилищной сфере женщины имеют право на первоочередное получение жилья в случае необходимости улучшения условий, а также могут участвовать в программах типа "еселя".

Трудовые гарантии предусматривают защиту от увольнения при сокращении, возможность брать ежегодный отпуск в удобное время, а также освобождение от ночных или сверхурочных изменений по заявлению, если в семье есть дети.

Льготы касаются и детей участников боевых действий. Они пользуются правом первоочередного зачисления в детсады и школы, внеконкурсного поступления в заведения профессионального и высшего образования, возможностью перевода в бюджет. Также им обеспечивается бесплатное проживание в общежитиях, а еще приоритетное направление в санатории и оздоровительные лагеря с покрытием расходов государством или местными властями.

