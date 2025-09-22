Володимир Путін на оперативній нараді з членами Ради безпеки РФ заявив, що Росія готова відповідати на будь-які нові загрози не словами, а військовою силою. За його словами, світова стратегічна стабільність продовжує погіршуватися, а кроки Заходу, які він назвав руйнівними, суттєво підірвали основи для діалогу між державами, що володіють ядерною зброєю.

Президент РФ наголосив, що всі плани Кремля щодо посилення обороноздатності виконуються вчасно і в повному обсязі. Він нагадав, що Москва неодноразово попереджала Захід про небезпеку ескалації, проте її ініціативи залишилися без належної відповіді. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Путін також пояснив, що відмова від мораторію на розгортання ракет середньої та меншої дальності була "вимушеним кроком", але водночас Кремль упевнений у надійності власних сил стримування. Крім того, він підкреслив, що Росія й надалі виходить із доцільності політико-дипломатичного врегулювання конфліктних питань. На його думку, "реалізація російських пропозицій могла б стати суттєвим внеском у відновлення діалогу зі США".

На фоні гучних заяви про "вимушені кроки", жодного слова про Україну сказано російським диктатором не було.

