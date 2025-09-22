Очікується магнітна буря з К-індексом 3: прогноз геомагнітної активності на 23 вересня

Рівень геомагнітної активності вимірюється за К-індексом від 0 до 9, де показник 5 і вище свідчить про сильну бурю. 23 вересня показник геомагнітної аткиіності знизиться до 3, що свідчитиме про слабку бурю.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Фахівці наголошують, що прогнози оновлюються кожні три години, тож ситуація може змінюватися. Водночас нагадують: магнітні бурі виникають через потужні спалахи на Сонці, під час яких у космос викидається велика кількість заряджених частинок. Досягнувши Землі, вони взаємодіють із магнітосферою, що й викликає характерні коливання.

Такі явища можуть впливати як на роботу супутників і систем зв’язку, так і на самопочуття людей. Найчастіше під час бур спостерігаються головний біль, втома та дратівливість. Медики радять у ці дні дотримуватися здорового режиму, висипатися, уникати перевтоми та стресів, пити достатньо води, обмежувати каву, алкоголь і жирну їжу. Корисними будуть легкі фізичні навантаження, прогулянки на свіжому повітрі, контрастний душ вранці та тепла ванна ввечері.

