Названо найкращі вживані кросовери до 25 тисячі доларів

Оприлюднено рейтинг найкращих уживаних кросоверів компактного класу, які поєднують доступну вартість, практичність і просторий салон. До добірки увійшли як масові, так і преміальні моделі.

Рейтинг склало британське видання WhatCar, відібравши відносно свіжі автомобілі з пробігом у ціновій категорії до 20 тисяч фунтів стерлінгів, що приблизно відповідає 25 тисячам доларів.

Десяту позицію посів Nissan Qashqai. Кросовер третього покоління свого часу сформував тренд у сегменті та досі залишається популярним завдяки комфортній підвісці, тихій роботі й економічним моторам. Модель вирізняється якісним салоном і хорошим рівнем оснащення з безпеки, хоча динаміка та керованість не є її сильними сторонами.

На дев’ятому місці розташувався Kia Sportage попереднього покоління. Автомобіль приваблює просторим салоном, містким багажником і щедрою комплектацією. Він доступний із широкою лінійкою двигунів і зазвичай вважається надійним варіантом, хоча дизельні версії можуть бути доволі шумними, а характер керування — посереднім.

Восьме місце дісталося Hyundai Tucson. Цей кросовер цінують за практичність, достатній внутрішній простір і якісні матеріали оздоблення. Гібридні версії відзначаються помірною витратою пального та надійністю, але підвіска може здатися жорсткою, а керованість — не надто захопливою.

Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні

Сьому позицію в рейтингу зайняв Peugeot 3008. Модель вирізняється нестандартним оформленням водійського місця, водночас пропонуючи просторий салон і комфортну підвіску. Експерти відзначають багате оснащення та привабливий інтер’єр, хоча автомобіль коштує дорожче за багатьох конкурентів, а мультимедійна система працює не надто швидко. Також є зауваження щодо надійності.

На шостому місці опинився Volkswagen Tiguan другого покоління, який часто вважають еталоном у своєму класі. Він має якісний салон, хорошу шумоізоляцію та тяговиті бензинові й дизельні двигуни об’ємом 2,0 літра. Водночас версія Allspace з третім рядом сидінь не може похвалитися простором, а рівень надійності не є бездоганним.

П’яту сходинку посів BMW X1 другого покоління. Преміальний кросовер вирізняється якісним оздобленням, просторим салоном і приємною керованістю. Автомобіль зазвичай добре укомплектований і має сучасну мультимедійну систему, проте шумоізоляція могла б бути кращою, а ціна на вторинному ринку залишається відносно високою.

Четверте місце дісталося Volvo XC40. Цей кросовер пропонує комфортну їзду, гідну шумоізоляцію та традиційно високий рівень безпеки. Салон виконаний із якісних матеріалів, однак у ранніх версіях мультимедійна система вже виглядає застарілою.

Трійку лідерів відкриває SEAT Ateca. Модель орієнтована на активних водіїв і вирізняється приємною керованістю. При цьому кросовер залишається практичним, із просторим салоном і містким багажником, а також доступний за відносно помірною ціною. Водночас якість оздоблення інтер’єру не завжди на рівні конкурентів, а витрата пального може бути завищеною.

Друге місце посів Skoda Karoq — близький родич SEAT Ateca, який робить акцент на комфорті та функціональності. Автомобіль має продуманий і місткий салон, хорошу шумоізоляцію та тяговиті двигуни. Разом із тим керованість у нього менш емоційна, а витрата пального не завжди радує.

Перше місце в рейтингу отримала Mazda CX-5. Цей кросовер поєднує відмінну керованість із практичністю та якісним інтер’єром. Автомобіль зазвичай добре оснащений і приємний у повсякденному використанні. Серед недоліків експерти називають жорстку підвіску та відсутність по-справжньому потужних версій.

Нагадаємо, ми вже писали, який вживаний кросовер вважається найкращим.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!