Названы лучшие подержанные кроссоверы до 25 тысяч долларов

Обнародован рейтинг лучших подержанных кроссоверов компактного класса, сочетающих доступную стоимость, практичность и просторный салон. В подборку вошли как массовые, так и премиальные модели.

Рейтинг составил британское издание WhatCar, отобрав относительно свежие автомобили с пробегом в ценовой категории до 20 тысяч фунтов стерлингов, что примерно соответствует 25 тысячам долларов.

Десятую позицию занял Nissan Qashqai. Кроссовер третьего поколения в свое время сформировал тренд в сегменте и до сих пор остается популярным благодаря комфортной подвеске, тихой работе и экономичным моторам. Модель отличается качественным салоном и хорошим уровнем безопасности, хотя динамика и управляемость не являются ее сильными сторонами.

На девятом месте расположился Kia Sportage предыдущего поколения. Автомобиль привлекает просторным салоном, вместительным багажником и обильной комплектацией. Он доступен с широкой линейкой двигателей и обычно считается надежным вариантом, хотя дизельные версии могут быть достаточно шумными, а характер управления посредственным.

Восьмое место досталось Hyundai Tucson. Этот кроссовер ценят за практичность, достаточное внутреннее пространство и качественные отделочные материалы. Гибридные версии отличаются умеренным расходом топлива и надежностью, но подвеска может показаться жесткой, а управляемость не слишком увлекательной.

Седьмую позицию в рейтинге занял Peugeot 3008. Модель отличается нестандартным оформлением водительского места, в то же время предлагая просторный салон и комфортную подвеску. Эксперты отмечают богатую оснастку и привлекательный интерьер, хотя автомобиль стоит дороже многих конкурентов, а мультимедийная система работает не слишком быстро. Также есть замечания по надежности.

На шестом месте оказался Volkswagen Tiguan второго поколения, часто считающийся эталоном в своем классе. Он имеет качественный салон, хорошую шумоизоляцию и тяговые бензиновые и дизельные двигатели объемом 2,0 литра. В то же время версия Allspace с третьим рядом сидений не может похвастаться пространством, а уровень надежности не безупречен.

Пятую строчку занял BMW X1 второго поколения. Премиальный кроссовер отличается качественным убранством, просторным салоном и приятной управляемостью. Автомобиль обычно хорошо укомплектован и имеет современную мультимедийную систему, однако шумоизоляция могла быть лучше, а цена на вторичном рынке остается относительно высокой.

Четвертое место досталось Volvo XC40. Кроссовер предлагает комфортную езду, достойную шумоизоляцию и традиционно высокий уровень безопасности. Салон выполнен из качественных материалов, однако в ранних версиях мультимедийная система уже выглядит устаревшей.

Тройку лидеров открывает SEAT Ateca. Модель ориентирована на активных водителей и отличается приятной управляемостью. При этом кроссовер остается практичным, с просторным салоном и вместительным багажником, а также доступен по относительно умеренной цене. В то же время качество отделки интерьера не всегда на уровне конкурентов, а расход горючего может быть завышенным.

Второе место занял Skoda Karoq – близкий родственник SEAT Ateca, делающий акцент на комфорте и функциональности. У автомобиля есть продуманный и вместительный салон, хорошая шумоизоляция и тяговитые двигатели. Вместе с тем управляемость у него менее эмоциональна, а расход горючего не всегда радует.

Первое место в рейтинге получила Mazda CX-5. Этот кроссовер сочетает отличную управляемость с практичностью и качественным интерьером. Автомобиль обычно хорошо оснащен и приятен в повседневном использовании. Среди недостатков эксперты называют жесткую подвеску и отсутствие по-настоящему мощных версий.

