Слідкуйте за самопочуттям: прогноз магнітних бур на 4 лютого

Магнітні бурі здатні впливати на атмосферний тиск, через що частина людей у такі періоди скаржиться на головний біль, підвищену втому, дратівливість і відчуття стресу. Рівень активності вимірюють за планетарним К-індексом, який має шкалу від 0 до 9. Показники від 5 і вище свідчать про сильні магнітні бурі.

У середу, 4 лютого, очікується близько 1,7, що належить до зеленого рівня і не несе значної загрози для самопочуття більшості людей. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Водночас фахівці наголошують, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, адже дані про сонячну активність оновлюють кожні три години. Тому рекомендується регулярно стежити за актуальною інформацією.

Магнітна буря є наслідком спалахів і вибухів на Сонці, під час яких у космос вивільняється велика кількість енергії. Потоки заряджених частинок — протонів і електронів — рухаються у різних напрямках, зокрема й у бік Землі. Коли вони досягають магнітосфери нашої планети, виникають збурення, які науковці й називають магнітними або сонячними бурями. Для оцінки їхньої інтенсивності застосовують К-індекс: значення від 1 до 4 зазвичай залишаються майже непомітними, тоді як бурі з показником від 5 і вище можуть впливати на самопочуття людей та роботу технічних систем. За особливо потужних бур із К-індексом 7–8 іноді можна спостерігати полярні сяйва.

Вплив магнітних бур на організм пов’язують насамперед зі змінами атмосферного тиску. Через це деякі люди відчувають головний біль, слабкість, емоційну напругу або проблеми зі сном. Спеціальних ліків від магнітних бур не існує, однак полегшити стан допомагає симптоматичне лікування та дотримання загальних рекомендацій для підтримки організму.

У періоди підвищеної сонячної активності лікарі радять дотримуватися стабільного режиму дня, добре висипатися й харчуватися збалансовано. Корисно обмежити вживання жирної, гострої та солоної їжі, алкоголю й кави, натомість пити більше води та трав’яних чаїв. Позитивно впливають прогулянки на свіжому повітрі, легка фізична активність і уникання стресових ситуацій. Людям із хронічними захворюваннями рекомендують більше відпочивати та мати під рукою необхідні медикаменти. Контрастний душ зранку може допомогти підбадьоритися, а тепла ванна ввечері — розслабитися та покращити сон.

