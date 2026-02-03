Следите за самочувствием: прогноз магнитных бурь на 4 февраля

Магнитные бури способны влиять на атмосферное давление, из-за чего часть людей в такие периоды жалуется на головную боль, повышенную усталость, раздражительность и стресс. Уровень активности измеряют по планетарному К-индексу, имеющему шкалу от 0 до 9. Показатели от 5 и выше свидетельствуют о сильных магнитных бурях.

В среду, 4 февраля, ожидается еще более низкий показатель — около 1,7, что также относится к зеленому уровню и не несет значительной угрозы самочувствию большинства людей. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

В то же время специалисты отмечают, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться, ведь данные о солнечной активности обновляются каждые три часа. Поэтому рекомендуется регулярно следить за актуальной информацией.

Магнитная буря есть следствие вспышек и взрывов на Солнце, во время которых в космос высвобождается большое количество энергии. Потоки заряженных частиц — протонов и электронов — двигаются по разным направлениям, в том числе и в сторону Земли. Когда они достигают магнитосферы нашей планеты, возникают возмущения, которые ученые называют магнитными или солнечными бурями. Для оценки их интенсивности применяют К-индекс: значения от 1 до 4 обычно остаются почти незаметными, в то время как бури с показателем от 5 и выше могут влиять на самочувствие и работу технических систем. При особо мощных бурях с К-индексом 7–8 иногда можно наблюдать полярные сияния.

Воздействие магнитных бурь на организм связывают прежде всего с изменениями атмосферного давления. Поэтому некоторые люди испытывают головную боль, слабость, эмоциональное напряжение или проблемы со сном. Специального лекарства от магнитных бурь не существует, однако облегчить состояние помогает симптоматическое лечение и соблюдение общих рекомендаций для поддержания организма.

В периоды повышенной солнечной активности врачи советуют соблюдать стабильный режим дня, хорошо высыпаться и питаться сбалансированно. Полезно ограничить употребление жирной, острой и соленой пищи, алкоголя и кофе, а пить больше воды и травяных чаев. Положительно влияют прогулки на свежем воздухе, легкая физическая активность и избегание стрессовых ситуаций. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуют больше отдыхать и иметь под рукой необходимые медикаменты. Контрастный душ утром может помочь взбодриться, а теплая ванна вечером – расслабиться и улучшить сон.

