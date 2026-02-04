'Путін дотримав свого слова' - Трамп про обстріл росією України під час 'енергетичного перемирʼя'

Президент США Дональд Трамп заявив, що очільник Кремля Володимир Путін, за його словами, виконав домовленість щодо тимчасового припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України, відомого як так зване "енергетичне перемир’я".

Про це Трамп повідомив під час спілкування з представниками ЗМІ у Білому домі. За його словами, домовлена пауза тривала рівно тиждень — із неділі, 25 січня, до неділі, 1 лютого. Після завершення цього періоду, зазначив президент США, Росія знову завдала масштабних ударів по території України в нічний час.

Трамп наголосив, що Путін дотримався озвученого терміну припинення атак, підкресливши, що навіть тиждень тиші має велике значення, зважаючи на складні погодні умови та сильні морози. Він також додав, що після завершення паузи удари були відновлені з новою силою.

Відповідаючи на запитання журналістів про можливість продовження такого режиму, американський лідер заявив, що його головна мета — повне завершення війни. За словами Трампа, він хотів би, аби Путін не лише подовжив паузу, а й зробив крок до припинення бойових дій загалом.

Перед цими заявами, у ніч на 3 лютого, Росія здійснила масований комбінований обстріл України, застосувавши ракети повітряного й наземного базування, а також ударні безпілотники. Українські сили протиповітряної оборони знищили 450 повітряних цілей із 521 запущеної, однак було зафіксовано влучання 27 ракет і 31 дрона на 27 різних об’єктах.

Президент України Володимир Зеленський після атаки повідомив, що роботу української делегації на переговорах щодо мирного врегулювання буде переглянуто у зв’язку з ударом по енергетичній інфраструктурі. Він також заявив, що вважає ці дії Росії свідченням ігнорування звернень Сполучених Штатів та фактичним зривом енергетичного перемир’я, про яке раніше йшлося.

