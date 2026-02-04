'Путин сдержал свое слово' - Трамп об обстреле россией Украины во время 'энергетического перемирия'

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Кремля Владимир Путин, по его словам, выполнил договоренность о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины, известной как так называемое "энергетическое перемирие".

Об этом Трамп сообщил во время общения с представителями СМИ в Белом доме. По его словам, договоренная пауза длилась ровно неделю – с воскресенья, 25 января, до воскресенья, 1 февраля. После завершения этого периода, отметил президент США, Россия снова нанесла масштабные удары по территории Украины в ночное время.

Трамп подчеркнул, что Путин сдержал озвученный срок прекращения атак, подчеркнув, что даже неделя тишины имеет большое значение, учитывая сложные погодные условия и сильные морозы. Он также добавил, что после завершения паузы удары были возобновлены с новой силой.

Отвечая на вопросы журналистов о возможности продолжения такого режима, американский лидер заявил, что его главная цель – полное завершение войны. По словам Трампа, он хотел бы, чтобы Путин не только продлил паузу, но и шагнул к прекращению боевых действий в целом.

Перед этими заявлениями в ночь на 3 февраля Россия осуществила массированный комбинированный обстрел Украины, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные беспилотники. Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 450 воздушных целей из 521 запущенной, однако было зафиксировано попадание 27 ракет и 31 дрона на 27 различных объектах.

Президент Украины Владимир Зеленский после атаки сообщил, что работа украинской делегации на переговорах по мирному урегулированию будет пересмотрена в связи с ударом по энергетической инфраструктуре. Он также заявил, что считает эти действия России свидетельством игнорирования обращений Соединенных Штатов и фактическим срывом ранее говорившегося энергетического перемирия.

