Ціни підскочили більш ніж вдвічі: в Україні здорожчав популярний фрукт

В Україні протягом останнього тижня зафіксували зростання цін на овочі так званого борщового набору. Зокрема, гуртові розцінки на білокачанну капусту піднялися з 9–11 до 10–12 гривень за кілограм, а морква подорожчала ще помітніше — з 8–10 до 9–13 гривень за кілограм.

Аналітики проєкту EastFruit зазначають, що інші базові овочі поки зберігають стабільну вартість. Ціни на буряк, ріпчасту цибулю та картоплю не змінилися: картоплю, як і раніше, реалізують у межах 10–14 гривень за кілограм.

Уже третій тиждень поспіль продовжується зростання гуртових цін на помідори. Наразі томати продають по 130–140 гривень за кілограм, тоді як ще тиждень тому вони коштували 90–125 гривень. Водночас на ринку огірків спостерігається протилежна тенденція — їхня ціна знизилася зі 135–180 до 120–130 гривень за кілограм.

Окрім білокачанної капусти, суттєво подорожчала і броколі: її гуртова ціна зросла зі 110–170 до 190–210 гривень за кілограм. Інші різновиди капусти наразі залишаються в тих самих цінових межах.

У фруктовому сегменті зафіксовано незначне зниження вартості яблук — вони подешевшали з 17–35 до 15–35 гривень за кілограм. Виноград після різкого стрибка цін також почав продаватися дешевше: тепер його пропонують у межах 140–180 гривень за кілограм замість попередніх 140–200. Натомість груші, схоже, остаточно виходять із сезону — їхня ціна різко зросла з 40–60 до 100–120 гривень за кілограм.

