Як оформити пенсію по інвалідності 3 групи у 2026 році та кому вона призначається

Пенсія по інвалідності III групи у 2026 році призначається після офіційного встановлення інвалідності за умови наявності необхідного страхового стажу. Базово її розмір становить 50% від пенсії за віком, однак за вибором особи та за достатнього стажу вона може дорівнювати повній пенсії за віком.

Оформлення здійснюється через Пенсійний фонд України — як онлайн, так і офлайн, із поданням стандартного пакета документів. У разі недостатнього розміру виплати держава забезпечує доплату до рівня прожиткового мінімуму. Про це повідомляє ПФУ.

Пенсія по інвалідності III групи: хто має право, який розмір у 2026 році та як її оформити

Пенсія по інвалідності III групи залишається однією з найпоширеніших соціальних виплат в Україні. Водночас навколо неї існує чимало непорозумінь: багато людей очікують фіксовану суму, не беруть до уваги вимоги до страхового стажу або звертаються за призначенням із запізненням, через що втрачають частину виплат. Додаткову складність створює відсутність у електронних реєстрах даних про стаж і заробіток за періоди до 2004 року.

Хто має право на пенсію, який стаж потрібен, як визначається розмір виплати та яким чином подати заяву — пояснюємо детально.

Що таке пенсія по інвалідності III групи та кому її призначають

Пенсія по інвалідності в Україні призначається особам, яким офіційно встановлено інвалідність, за умови наявності необхідного страхового стажу. Важливо, що момент настання інвалідності значення не має: вона могла виникнути під час роботи, до працевлаштування або після припинення трудової діяльності. Виплата призначається на строк, на який встановлено інвалідність.

З 1 січня 2025 року рішення про встановлення інвалідності ухвалюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, які працюють у закладах охорони здоров’я.

Страховий стаж: скільки років потрібно для III групи

Для призначення пенсії по інвалідності II–III груп необхідний страховий стаж від 1 до 15 років — залежно від віку, у якому встановлено інвалідність. Орієнтовні вимоги Пенсійного фонду такі:

до 23 років включно — 1 рік стажу;

24–26 років — 2 роки;

27–28 років — 3 роки;

29–31 рік — 4 роки;

32–33 роки — 5 років;

34–35 років — 6 років;

36–37 років — 7 років;

38–39 років — 8 років;

40–42 роки — 9 років;

43–45 років — 10 років;

46–48 років — 11 років;

49–51 рік — 12 років;

52–55 років — 13 років;

56–59 років — 14 років;

60 років і старше — 15 років.

Водночас закон передбачає винятки. Пенсія може призначатися незалежно від тривалості страхового стажу, якщо інвалідність настала під час проходження строкової військової служби або у визначених законом випадках, пов’язаних із подіями Революції Гідності.

Як визначають розмір пенсії по інвалідності III групи

Основне правило таке: пенсія по інвалідності III групи становить 50% від пенсії за віком, обчисленої для конкретної особи. Спочатку Пенсійний фонд розраховує пенсію за віком з урахуванням страхового стажу та заробітку, а вже потім застосовує відповідний відсоток.

Для різних груп інвалідності діють такі пропорції:

I група — 100% пенсії за віком;

II група — 90%;

III група — 50%.

Читайте также: У яких магазинах можна витратити гроші "зимової підтримки": оновлено перелікКоли пенсія по інвалідності може дорівнювати пенсії за віком

Для осіб з інвалідністю III групи передбачено окрему можливість: за бажанням людини пенсія може бути призначена в розмірі повної пенсії за віком. Але це можливо лише за наявності достатнього страхового стажу — не менше 35 років для чоловіків і 30 років для жінок.

Ця норма не застосовується автоматично: вона діє лише для тих, хто відповідає вимогам і свідомо обирає такий варіант призначення.

Мінімальні гарантії та доплата до прожиткового мінімуму

Якщо розмір призначеної пенсії не досягає прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, держава надає щомісячну адресну допомогу до відповідного рівня. Порядок такої доплати визначено постановою Кабінету Міністрів України №265 від 26 березня 2008 року.

Згідно із Законом про Державний бюджет України на 2026 рік, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 1 січня 2026 року становить 2 595 гривень.

З якої дати призначають пенсію

Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо особа подала заяву не пізніше ніж через три місяці з цієї дати. Якщо ж звернення відбулося пізніше, виплату призначають лише з дня подання заяви.

Як подати заяву на призначення пенсії

Подати документи можна кількома способами:

онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або через портал чи застосунок "Дія" (за наявності відповідної послуги);

особисто — у будь-якому сервісному центрі ПФУ незалежно від місця проживання чи реєстрації;

поштою — до територіального органу ПФУ, якщо особа тимчасово перебуває за кордоном.

Витяг із рішення експертної команди про встановлення інвалідності Пенсійний фонд отримує самостійно шляхом електронної взаємодії.

Які документи зазвичай потрібні

Для призначення пенсії по інвалідності зазвичай подають:

заяву;

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документи про страховий стаж до 1 січня 2004 року (трудова книжка, військовий квиток, диплом про денну форму навчання тощо), якщо ці дані не відображені в електронних реєстрах;

довідку про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 30 червня 2000 року — за потреби або за бажанням.

Фактичний перелік документів може змінюватися залежно від індивідуальної ситуації.

Спеціальні категорії: війна, служба, ЧАЕС

Загальне правило щодо 50% пенсії за віком стосується стандартних випадків у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Для окремих категорій — осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, постраждалих від Чорнобильської катастрофи — діють спеціальні норми, формули та мінімальні гарантії.

Такі випадки не можна автоматично прирівнювати до загальних правил для всіх отримувачів пенсії по інвалідності III групи.

Що варто перевірити перед поданням заяви

Перед зверненням до Пенсійного фонду доцільно переконатися:

чи відповідає наявний страховий стаж віковим вимогам;

чи потрібно додатково підтвердити стаж або заробіток за періоди, не відображені в електронних реєстрах (особливо до 2004 року);

чи подається заява в межах трьох місяців із дня встановлення інвалідності;

чи не належить особа до спеціальних категорій, для яких передбачено інші правила призначення та мінімальні розміри виплат.

Нагадаємо, ми вже писали, чи зростуть тарифи на комуналку з 1 лютого.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!